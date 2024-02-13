Пенсионеры получат надбавку за январь и февраль

Государственным фондом социальной защиты населения, подведомственным Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана, на 15 февраля запланирована полная выплата пенсий по республике. В этот же день пенсии будут выплачены и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.

Как сообщили в Государственном фонде социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, пенсии будут выданы с повышением на 11,2 процента на основе индексации. Поскольку повышение было введено с начала этого года, январское повышение также будет добавлено к сумме пенсий.