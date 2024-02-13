Pegasus меняет правила провоза ручной клади

Кроме того, Pegasus внедрит новый тариф под названием Light, который будет доступен лишь для международных рейсов. По этому тарифу пассажиры смогут взять с собой в салон только небольшую сумку. Вес сумки не должен превышать три килограмма, ее размеры - не превышать 40x30x15 см. Сумку будет запрещено размещать на багажной полке, ее можно будет поместить только под сиденьем впереди стоящего кресла.

Пассажиры, которые приобрели билеты ранее, не будут доплачивать за багаж, поскольку ранее не существовал тариф Light, который предусматривал бы дополнительную плату за провоз клади на полке, включенный в стоимость по умолчанию.

Также внесены изменения в остальные тарифы. Ранее в самом доступном Basic тарифе предусматривалось одно место для ручной клади размерами 55x40x20 см без ограничений по весу, теперь же введен лимит веса - не более 8 кг при сохранении прежних габаритов.

Кроме того, Pegasus введет квоту на провоз ручной клади в багажных полках, например, ограничение в 50 единиц для А321. Приоритет будет отдан пассажирам, выбирающим более дорогие тарифы, в которые уже включено место на полке. Если пассажир с билетом по тарифу Light прибудет с кладью, которую нужно поместить на полку, ему придется выплатить штраф в размере 50 евро.