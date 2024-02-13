Депозиты стали выгоднее вместе с Kapital Bank

Kapital Bank, первый банк Азербайджана, увеличил ставки по вкладам до 10%. Обратившись в ближайший филиал Kapital Bank, с легкостью возможно превратить свои денежные средства в выгодную и надежную инвестицию, получив при этом 10% годовых по вкладам в валюте AZN сроком на 6 месяцев.

Для депозита можно внести в банк любую сумму от 500 AZN. С депозитом «Капитал» помимо высоких процентов клиенты смогут увеличить сумму депозита минимум на 100 AZN. Проценты начисляются ежемесячно или в конце срока. Размер страховой суммы составляет 100 000 AZN. Акция действует до 31 марта.

Для дополнительной информации: https://kbl.az/prkdazn10

Процентные ставки по депозитам были увеличены также в продукте «Цифровой депозит» в приложении Birbank. По цифровым депозитам, размещенным в рамках акции, которая продлится до 31 марта, клиенты получают 10% годовых по депозиту сроком на 6 месяцев. Разместить вклад в цифровой депозит можно в валюте AZN на срок 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 или 36 месяцев минимум 1₼ и максимум 250 000 AZN. Доход по вкладу предоставляется в конце срока. Чтобы воспользоваться «Цифровым депозитом», который создает выгодные и удобные возможности для клиентов, достаточно выбрать «Депозиты» в разделе «Еще» в мобильном приложении Birbank и перейти в раздел «Новый депозит» для подачи заявки и заполнения информации. Для дополнительной информации: https://kbl.az/prrd

10-процентная ставка по депозитам в долларах США составляет 3,5%. Срок депозита определен на период от 12 до 36 месяцев. Возможно внести любую сумму на депозит при условии минимального взноса в размере 500 долларов США. Помимо получения высоких процентов по депозиту, можно увеличить сумму минимального взноса до 100 долларов. Проценты начисляются ежемесячно или по истечении срока депозита. Годовая процентная ставка страховой суммы в иностранной валюте составляет 2,5%, а сумма эквивалентна 100 000 AZN. Для дополнительной информации: https://kbl.az/prdd

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 49 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.