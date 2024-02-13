Лавров: Россия открыта к дипломатическому урегулированию ситуации

Россия остается открытой к политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины при учете интересов страны и реалий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме.

"Как подчеркнул президент [РФ Владимир Путин] в интервью Такеру Карлсону, мы остаемся открытыми для политико-дипломатического урегулирования на основе учета наших законных интересов, на основе учета реалий", - сказал министр.