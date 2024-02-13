МВД и Минздрав будут проверять опасные вещества

Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения (ЦАЭ) предупредил компании, занимающиеся импортом лекарств в Азербайджане, о необходимости соблюдения требований, установленных для оборота сильнодействующих или ядовитых веществ.

Согласно перечню центральных органов исполнительной власти, которые выдают специальное разрешение на оборот товаров, подлежащих ограниченному гражданскому обороту, утвержденному указом президента Азербайджана, наркотические средства или психотропные вещества, обладающие сильным воздействием, а также токсичные вещества, не относящиеся к наркотическим средствам или психотропным веществам, и оборудование для их изготовления или обработки могут быть допущены к обороту только на основании специального разрешения МВД Азербайджана.

Центр подчеркнул, что при импорте таких веществ обязательным условием является наличие специального разрешения, выданного МВД, и эти документы должны быть представлены для аналитической экспертизы в ЦАЭ.