Алиевы почтили память общенационального лидера и шехидов

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева после церемонии инаугурации посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает официальный сайт главы государства.

Глава государства и первая леди возложили цветы к могиле общенационального лидера.

Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, возложили к ее могиле цветы.

Цветы были возложены и на могилы известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.

Затем Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов.