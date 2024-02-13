Алиевы почтили память общенационального лидера и шехидов
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева после церемонии инаугурации посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сообщает официальный сайт главы государства.
Глава государства и первая леди возложили цветы к могиле общенационального лидера.
Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, возложили к ее могиле цветы.
Цветы были возложены и на могилы известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева.
Затем Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов.