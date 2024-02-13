Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Египет с официальным визитом. Как сообщает Anadolu, глава турецкого государства отбыл в Каир из Объединенных Арабских Эмиратов, где находился с официальным визитом.

Отметим, что это будет первый визит в Египет турецкого президента спустя двенадцать лет.