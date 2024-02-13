И «Циркон» не супероружие

По мнению издания, ракета «Циркон» вряд ли может развивать скорость до 9 Мах (около 11025 км/ч), как это было заявлено россиянами.

«Если бы ракета действительно приблизилась к своей цели на скорости 8М или 9М, от нее было бы трудно защититься, особенно если бы она маневрировала непредсказуемо. Однако большинство экспертов скептически настроены по этому поводу, потому что на таких скоростях она будет двигаться внутри самогенерируемого пузыря ионизированной плазмы. Это сделало бы невозможным поражение подвижной цели, такой как корабль, и даже во время наземной атаки ограничило бы ракету сравнительно неточным инерционным наведением», – пишет издание.

Аналитики также заявили, что РФ часто преувеличивает свои военные возможности.

«Вполне вероятно, что «Циркон» – это не то, чем он хочет казаться. И вполне возможно, что он приближался к Киеву не быстрее, чем сверхзвуковой «Калибр». Еще рано говорить, но вполне вероятно, что «Циркон», как и «Кинжал», не является тем супероружием, которое меняет правила игры, как говорит Путин», – пишет газета.