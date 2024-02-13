Кремль опроверг

Публикация Reuters, что президент России Владимир Путин через посредников обратился к США с предложением заморозить «конфликт» в Украине, но получил отказ, не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РБК.

«Нет, это неправда», — ответил на соответствующий вопрос представитель Кремля.

Ранее российские источники Reuters рассказали, что в 2023 году Путин через посредников передал США предложение заморозить «конфликт» в Украине на текущих позициях, однако получил отказ. Помощник президента России Юрий Ушаков в январе позвонил советнику Белого дома по нацбезопасности Джейку Салливану для обсуждения инициативы, но тот отказался вести переговоры без Украины, пишет агентство.

Собеседники Reuters из России отметили, что Москва была разочарована позицией Вашингтона и теперь не видит смысла в дальнейших подобных контактах. При этом источник агентства в США отрицал, что между сторонами были какие-либо контакты, официальные или неофициальные.