Главноком ВСУ оценил обстановку на фронте

Новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что вместе с министром обороны Рустемом Умеровым побывал на фронте на Авдеевском и Купянском направлениях - там активно пытаются вести наступление российские военные.

«Оперативная обстановка чрезвычайно сложная и напряженная. Российские оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Не считаются с потерями и продолжают применять тактику «мясных штурмов», - говорится в заявлении главкома.

«Совместно (с министром обороны) проанализировали имеющиеся ресурсы и потребности наших войск. По результатам работы принял ряд важных решений, направленных на усиление боевых способностей наших воинских частей и предупреждение действий врага», - добавил Сырский, не уточнив, о каких решениях идет речь.

Авдеевку - небольшой город в Донецкой области - российские войска безуспешно пытаются занять с февраля 2022 года. 5 февраля авторитетный украинский аналитический портал DeepState сообщал, что ситуация в этом районе ухудшается, а украинский военный аналитик Михаил Жирохов отмечал, что ВСУ нужно либо усиливать гарнизон, либо постепенно выводить группировку из города.