Армянский министр подал в отставку

Министр экономики Армении Ваан Керобян подал в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Когда я вступил в должность министра 20 ноября 2020 года, была большая вероятность, что я останусь там на несколько дней или месяцев, так как вероятность смены власти была очень велика. За этот период из-за множества разногласий я много раз хотел уйти с этой работы, но пересиливал себя. Я благодарю премьер-министра за эту возможность служить своей стране», - подчеркнул Керобян.