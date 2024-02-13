Кремль «ничего не может» сказать об уничтожении российского корабля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о нанесении удара по российскому кораблю в Черном море и переадресовал все вопросы на этот счет в Минобороны.

«Это напрямую связано с ходом СВО. Соответственно, это исключительно прерогатива Министерства обороны», - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.

Представитель Кремля предложил журналистам «ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего вам сказать не могу».