Кремль «ничего не может» сказать об уничтожении российского корабля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о нанесении удара по российскому кораблю в Черном море и переадресовал все вопросы на этот счет в Минобороны.
«Это напрямую связано с ходом СВО. Соответственно, это исключительно прерогатива Министерства обороны», - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать соответствующие сообщения СМИ.
Представитель Кремля предложил журналистам «ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего вам сказать не могу».
Ранее Генштаб ВСУ заявил об атаке на российский большой десантный корабль «Цезарь Куников» в Черном море сегодня утром. Украинские военные утверждают, что корабль, находившийся на момент атаки в территориальных водах Украины возле Алупки (Крым), был уничтожен.
Главное управление разведки Украины сообщило, что корабль «Цезарь Куников» «атаковали ударными морскими дронами Magura V5… В итоге «Цезарь Куников» получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть». В ГУР указывают, что «Цезарь Куников» может вмещать до 87 членов экипажа на борту.
Минобороны России пока не комментировало сообщения об атаке. Об ударе по кораблю пишут провоенные российские телеграм-каналы. Канал «Два майора» утверждает, что «весь экипаж жив».
Две недели назад сообщалось, что крупный ракетный катер Черноморского флота «Ивановец» был уничтожен также в результате атаки морских дронов украинского производства Magura.