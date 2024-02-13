Минобороны Армении планирует кадровые рокировки

Кадровые рокировки в Минобороны Армении продолжатся. В ближайшее время будет отправлен в отставку также генерал-лейтенант Эдвард Асрян, назначенный на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил в июле 2022 года. Об этом пишет армянская газета «Грапарак».

«Стало известно, что министр обороны Сурен Папикян формирует военную элиту по своим вкусам и предпочтениям, у него также есть свой кандидат на пост будущего главы Генштаба. Это один из ближайших людей Папикяна, который до сегодняшнего назначения занимал должность начальника Военного университета Минобороны имени Саргсяна.

Однако об Артуре Ерояне в Минобороны говорят, что он опытный военный, но при этом добавляют, что ему еще предстоит пройти долгий путь до назначения на должность главы Генштаба.

Режим инициировал процесс зачистки от пророссийских элементов и решил сформировать военную элиту по своему вкусу», - пишет газета.