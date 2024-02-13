Синоптики предупреждают о похолодании в Азербайджане

В Азербайджане с 15 февраля ожидается резкое похолодание, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В Баку и на Апшеронском полуострове со второй половины 15 февраля до полудня 17 февраля ожидается северо-западный ветер со скоростью 15-20 м/с, местами усилится до 23-28 м/с вечером 15 и ночью 16 февраля.

16-17 февраля кратковременные осадки, утром 16 февраля в отдельных местах полуострова дождь усилится, 17 февраля кратковременный мокрый снег и снег. Температура воздуха понизится на 5-10 градусов.

В регионах Азербайджана до 18 февраля ожидается дождливая погода, в горных и предгорных районах - снег. Осадки могут усилиться в Нахчыванской Автономной Республике, Газах-Гянджинском, Губа-Гусарском, Балакен-Шекинском, Центрально-Аранском, Карабахском, Восточно-Зангезурском и Ленкорань-Астаринском регионах.

16-17 февраля временами восточный ветер со скоростью 15-18 м/с, который местами усилится до 23-25 м/с. Температура воздуха снизится на 5-10 градусов по сравнению с предыдущими днями.