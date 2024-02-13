Госдеп работает над азербайджано-армянским сближением
США продолжат попытки сближения позиции Армении и Азербайджана, сказал журналистам помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
В ответ на вопрос об инциденте на азербайджано-армянской границе американский дипломат заявил, что нынешняя напряженность указывает на важность наращивания дипломатических усилий.
«Я не хочу спекулировать на каких-либо конкретных недавних действиях, поэтому мы просто продолжим путь попыток сблизить стороны», - сказал О'Брайен.