Госдеп работает над азербайджано-армянским сближением

США продолжат попытки сближения позиции Армении и Азербайджана, сказал журналистам помощник госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

В ответ на вопрос об инциденте на азербайджано-армянской границе американский дипломат заявил, что нынешняя напряженность указывает на важность наращивания дипломатических усилий.

«Я не хочу спекулировать на каких-либо конкретных недавних действиях, поэтому мы просто продолжим путь попыток сблизить стороны», - сказал О'Брайен.