Провокация армян на границе заявление Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о новой провокации армянских военных на условной армяно-азербайджанской границе.
Согласно сообщению оборонного ведомства, 14 февраля в 12:25 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Зяркенд Басаркечарского района, предприняли попытку осуществить разведывательные полеты с использованием квадрокоптера над позициями азербайджанской армии в направлении населенного пункта Истибулаг Кельбаджарского района.
Благодаря бдительности подразделений азербайджанской армии беспилотный летательный аппарат был принужден вернуться обратно, провокация была пресечена.