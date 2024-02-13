Иса Рустамов и Техран Мамедов стартуют на чемпионате Европы в Софии

Сегодня на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Софии выступят еще два азербайджанских спортсмена.

В группе «B» в весовой категории до 67 кг будут состязаться Иса Рустамов и Техран Мамедов. Всего в группе «B» заявлены девять участников. Штангисты выйдут на помост после 16:00 по бакинскому времени. А в 22:00 стартует сильнейшая группа «А», где также значатся девять штангистов.

Напомним, в первый день чемпионата Европы выступила Назиля Исмайлова, занявшая в весовой категории до 45 кг 11-е место.

Также в Софии к штанге подойдут чемпион Европы-2018 среди юношей и серебряный призер молодежного Евро-2022 Омар Джавадов (73 кг), 2-кратный чемпион Европы среди юношей и серебряный призер юношеского ЧМ-2023 Равин Алмамедов (81 кг), бронзовый медалист юношеского Евро-2018 Фюган Алиев (81 кг), обладатель 2-го места на юношеском чемпионате Европы 2019 года Нурлан Мамедзаде (89 кг), призер юношеского чемпионата мира-2019 и молодежного чемпионата Европы-2023 Али Шукюрлю и наша главная надежда на медали - бронзовый призер взрослых чемпионатов мира и Европы Дадаш Дадашбейли (109 кг). Он – единственный азербайджанский тяжелоатлет, который заявлен в группе «А».

В последний раз Азербайджан на чемпионатах Европы среди взрослых побеждал в 2016 году. Золото брала Боянка Костова, которая выигрывала главные континентальные соревнования также в 2012-м и 2015-м годах.

Если же не учитывать натурализованных спортсменов, то азербайджанский штангист в последний раз побеждал на Евро 12 лет назад. В 2012 году на высшую ступень пьедестала почета поднялся Афган Байрамов, который сейчас является помощником главного тренера женской сборной Азербайджана. До Байрамова чемпионом Европы в 2001 году становился Низами Пашаев.