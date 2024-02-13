Заявление Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура Азербайджана обратилась к пользователям социальных сетей и представителям СМИ в связи с умышленным убийством 13 февраля 5 членов семьи (в том числе 2 детей).

Отмечается, что в прокуратуре Хатаинского района начато расследование по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

«С сожалением сообщаем, что в связи с произошедшим некоторые страницы в социальных сетях (пользователи) и новостные порталы без уточнения информации с официальным органом распространяют личную информацию о потерпевших, фото- и видеоматериалы. Указанные обстоятельства являются не только нарушением журналистской этики, но и влекут административную и уголовную ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. Просим медиа-субъекты и пользователей социальных сетей соблюдать требования законодательства, проявлять чувствительность к этому вопросу, не публиковать неуточненную и искаженную информацию», – говорится в сообщении.