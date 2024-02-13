Жителей Азербайджана пересчитали
Согласно результатам последней переписи населения, на 1 января 2024 года численность населения Азербайджана увеличилась на 53 625 человек, или на 0,5%, составив 10 180 770 человек.
Как сообщает Госкомитет по статистике, удельный вес городского населения составил 54,5 процента, удельный вес сельского населения - 45,5 процента, удельный вес мужчин - 49,8 процента, а удельный вес женщин - 50,2 процента.
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