Жителей Азербайджана пересчитали

Согласно результатам последней переписи населения, на 1 января 2024 года численность населения Азербайджана увеличилась на 53 625 человек, или на 0,5%, составив 10 180 770 человек.

Как сообщает Госкомитет по статистике, удельный вес городского населения составил 54,5 процента, удельный вес сельского населения - 45,5 процента, удельный вес мужчин - 49,8 процента, а удельный вес женщин - 50,2 процента.