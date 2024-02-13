Китай потребовал остановить поставки оружия Украине

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что США должны «прекратить поставлять оружие в Украину и предпринять усилия для установления мира».

«Определенные страны должны немедленно прекратить подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества», — цитирует постпреда Newsweek. По его словам, безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других стран. Кроме того, Чжан Цзюнь признал НАТО «прекратить угрозы».

«НАТО должна придерживаться диалога и консультаций при разрешении споров и общего направления политического урегулирования вместо того, чтобы заниматься давлением, клеветой и односторонними санкциями и тем более применять силу», - заявил представитель Китая, отметив, что «Россия и Украина должны выполнить Минские соглашения, достигнутые странами в 2014 году».