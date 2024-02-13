ЕС закроет лазейки для военных поставок в Россию

ЕС намерен ввести санкции против двух десятков иностранных компаний в рамках мер, направленных на закрытие лазеек, которые позволяют России получать военные технологии через третьи страны. Об этом сообщает The Guardian.

Три компании в материковом Китае, а также четыре в Гонконге и одна в Индии включены в 91-страничный документ о компаниях и частных лицах, которых государства-члены ЕС хотят добавить в санкционный список перед второй годовщиной вторжения России в Украину.

Представители ЕС, Великобритании и США готовятся встретиться в Брюсселе сегодня. Источник сообщил, что необходимы дополнительные инструменты, чтобы гарантировать, что Москва не сможет обойти существующие ограничения.

"Россия напрягает все силы, чтобы обойти наши санкции, но нам нужно делать больше. Нам необходимо закрыть лазейки, определить пути обхода и еще больше снизить доходы", - сказал источник.

ЕС особенно обеспокоен тем, что технологии продаются за пределы блока, а затем попадают в Россию через третьи страны.