Хорошее дело браком не назовут

В 2023 году районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано 54 200 браков и 21 688 разводов, сообщили в Госкомстате.

По сравнению с 2022 годом число браков на каждые 1 000 человек сократилось с 6,1 до 5,3. А число разводов увеличилось с 1,6 до 2,1.

Как сообщили в Госкомстате, в 2023 году в Азербайджане зафиксировано 60 150 смертей. По сравнению с 2022 годом этот показатель снизился с 6 до 5,9 на 1 000 человек.

3156 (5,2 %) умерших были в возрасте 0-17 лет, 6 342 человека (10,6 %) - в возрасте 18-49 лет, 15 655 человек (26,0%) - в возрасте 50-64 года, 34 997 человек (58,2%) - в возрасте 65 лет и старше.