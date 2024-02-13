Россиян призвали не бояться нового закона

В Кремле «не видят причин для беспокойства» по поводу подписанного президентом закона, позволяющего конфисковывать имущество у россиян за «фейки» об армии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы вместе с вами будем иметь возможность оценивать правоприменительную практику. Но априори высказывать какую-то обеспокоенность считаем беспочвенным», - сказал Песков.

По его словам, предусмотренная в законе мера о конфискации не имеет ничего общего с советской практикой. «Это можно сказать однозначно», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что на протяжении многих лет у представителей СМИ возникают вопросы о будущем применении законопроектов или уже принятых законов, но чаще всего подобные опасения «оказываются абсолютно беспочвенными». «Я предлагаю также относиться и на этот раз», - добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за «фейки» о российской армии, а также за призывы к осуществлению действий, направленных против безопасности страны. Закон вносит изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ и расширяет список «преступлений», за которые может предусматриваться конфискация имущества.