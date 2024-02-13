Туркменских школьниц проверяют на девственность

На западе Туркменистана в городах Балканабаде и Туркменбаши учениц 9-11 классов заставляют проходить проверки на девственность для оценки их «нравственной чистоты» и предотвращения подростковой беременности. При этом согласия у школьниц или их родителей никто не спрашивает, пишет туркменская служба «Радио Свобода».

Кроме того, полиция проверяет мобильные телефоны девушек из списка, чтобы получить информацию об их предполагаемых сексуальных партнерах. Предполагается, что проверки связаны с ростом числа подростковых беременностей в регионе в последние месяцы.