Байдена призвали признать недееспособным

Генпрокурор американского штата Западная Вирджиния Патрик Морриси направил вице-президенту США Камале Харрис письмо с призывом признать главу Белого дома Джо Байдена неспособным выполнять обязанности главы государства в связи с наблюдаемыми у него признаками когнитивных нарушений. Письмо опубликовано на сайте Генпрокуратуры штата.

"Я пишу, чтобы призвать вас воспользоваться вашими полномочиями в соответствии с четвертым разделом 25-й поправки (к Конституции США) и объявить, что президент Байден не в состоянии выполнять свои должностные обязанности", - говорится в тексте. По мнению автора письма, "слишком долго американцам пришлось стоять в стороне и наблюдать, как у их президента происходит серьезное снижение когнитивных функций".

Морриси напомнил, что в докладе специального прокурора Роберта Хёра, занимавшегося расследованием по делу о ненадлежащем обращении Байдена с секретными документами, представлена четкая картина относительно состояния президента, который не подходит для этой должности. С точки зрения генпрокурора Западной Вирджинии, если Харрис считает Байдена здоровым, тогда ей следует обратиться к генеральному прокурору (главе Минюста США) с просьбой выдвинуть соответствующие обвинения против президента за умышленное неправильное обращение с документами.

8 февраля Хёр по итогам завершенного расследования принял решение не предъявлять Байдену обвинения, несмотря на наличие доказательств, подтверждающих, что президент США умышленно хранил секретные документы. Одним из оснований для отсутствия обвинений стала плохая память американского лидера. Как указывалось в отчете спецпрокурора, в ходе дачи показаний президент США продемонстрировал проблемы с памятью и не мог вспомнить важные даты своей биографии. В докладе Байден охарактеризован как "сострадательный, благонамеренный пожилой человек с плохой памятью".