Кадровые перестановки в армянской армии
Президент Армении Ваагн Хачатрян подписал указы о назначении замглавы Генштаба и глав управлений ВС страны. Об этом сообщают армянские СМИ.
На должность замглавы Генштаба ВС Армении назначены Карен Григорян (ранее занимал должность руководителя управления инженерных войск) и Темур Шахназарян (по совместительству начальник главного оперативного управления). Ранее Шахназарян занимал должность главы управления связи и автоматических систем управления Генштаба. Его на этом посту заменит Виген Мкртчян.
Давид Алексанян назначен на должность главы управления боевой подготовки ВС Армении.
Армен Сейранян назначен на пост главы управления стратегического планирования ВС. Миротворческую бригаду возглавит Гамлет Левонян.