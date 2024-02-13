Три азербайджанских борца в финале чемпионата Европы

В Бухаресте продолжается чемпионат Европы по борьбе.

Сегодня вечером сразу три наших борца греко-римского стиля выступят в финалах. За золото поборются Нихат Мамедли (60 кг), Хасрет Джафаров (67 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг).

Наш именитый спортсмен Рафик Гусейнов (82 кг) выступил неудачно, не сумев зацепиться даже за бронзу.

Напомним, вчера Азербайджан завоевал золото, серебро и бронзу. Мурад Мамедов (63 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала почета, Рашад Мамедов (55 кг) стал серебряным призером, а Бека Канделаки (130 кг) – бронзовым.

Сегодня в борьбу вступили Мария Стадник (50 кг) и Алена Колесник (59 кг). Обе стартовали с четвертьфинала, одержали уверенные победы и пробились в полуфинал.