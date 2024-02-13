Байрамов принял Ховаева

14 февраля исполняющий обязанности министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя министра иностранных дел России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева . Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, последние события в регионе, другие региональные вопросы.

Было подчеркнуто, что последние военные провокации Армении, приведшие к ранению азербайджанского военнослужащего, преследовали цель подорвать царившую в последние месяцы стабильность и процесс азербайджано-армянской нормализации в целом.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.