Азербайджанских журналистов призвали соблюдать этические нормы

Агентство развития медиа и Совет печати Азербайджана выступили с совместным заявлением в связи с распространившимися фото- и видеокадрами убийства, совершенного 13 февраля в Хатаинском районе города Баку.

«В связи с убийством, совершенным 13 февраля в Хатаинском районе города Баку, ряд средств массовой информации поделился фотографиями и видеозаписями, часть из которых содержит изображения несовершеннолетних потерпевших, а остальные открыто демонстрируют детали убийства.

Согласно Закону Азербайджанской Республики «О медиа», распространение какой-либо информации о личности несовершеннолетних потерпевших лиц субъектами СМИ и журналистами без согласия законных представителей этих лиц не допускается.

Согласно Правилам профессиональной этики журналистов Азербайджана, имена потерпевших от несчастных случаев или преступлений не подлежат разглашению без их (законных представителей) согласия, их фотографии также не должны публиковаться. Журналист должен воздерживаться от поощрения или необоснованной сенсационной подачи таких деяний в репортажах об уголовных преступлениях, насилии, жестокости и самоубийствах.

С сожалением констатируем, что в доведении до общественности информации о случившемся рядом субъектов СМИ не был продемонстрирован чуткий и профессиональный подход, были серьезно нарушены требования как законодательства, так и правил профессиональной этики, выбрана форма представления, противоречащая принципам журналистики, как в отношении потерпевших лиц, так и их близких, тем самым СМИ, которые должны выполнять функцию просвещения общества, проявили позицию, несовместимую с общепринятой системой ценностей.

Агентство развития медиа и Совет печати Азербайджана призывают всех субъектов СМИ и журналистов строго придерживаться принципов журналистики, требований законодательства, брать за основу в своей деятельности идею укрепления гуманистических ценностей в обществе. Еще раз доводится до сведения медиасубъектов, что противозаконная деятельность является основанием для применения мер ответственности в порядке, предусмотренном законодательством, а также санкций, включая приостановление деятельности», - отмечается в заявлении.