Ильхам Алиев: Об Азербайджане распространяли слухи...

«В будущем экспортная география Азербайджана расширится, естественно, в европейском направлении. Недавно была задействована наша новая ресурсная база. Был добыт первый газ на газоконденсатном месторождении «Апшерон», являющемся нашей второй после месторождения «Шахдениз» ресурсной базой, и, наверное, в ближайшем будущем мы приступим ко второй стадии разработки этого месторождения». Так сказал президент Ильхам Алиев на церемонии инаугурации.

Подчеркнув, что в следующем году намечена добыча газа с глубокозалегающих пластов месторождения «Азери-Чираг-Гюнешли», глава государства отметил: «Это тоже увеличит нашу ресурсную базу. Кроме того, есть предложения от многих иностранных инвесторов для начала добычи на нефтяных и газоконденсатных месторождениях «Умид», «Бабек», «Шафаг», «Асиман», «Карабах». В свое время не любящие нас силы распространяли слухи, что в Азербайджане нефти нет. Азербайджан с 1997 года поддерживает на высоком уровне добычу нефти и экспортирует нефть во многие страны. Потом они говорили, что в Азербайджане нет газа. Естественно, это тоже абсурд, и об этом наглядно свидетельствуют перечисленные мною месторождения».

Глава государства также сказал, что работа в традиционных видах топлива - в нефтегазовой сфере будет продолжена. Идет работа в направлении стабилизации нефтедобычи: «Считаю, что в ближайшем будущем будут результаты».

«Нам необходима стабильная добыча нефти, и мы поставили эту задачу перед инвесторами», - сказал глава государства, подчеркнув, что были определенные беспокоящие моменты и ожидается, что эти вопросы будут решены в ходе контактов в рабочем порядке.

Президент Алиев сказал, что реформы, проводимые в экономической сфере, сегодня уже создали в Азербайджане совершенно новый инвестиционный климат.

Глава государства подчеркнул, что если в прежние годы инвестиции вкладывались больше в нефтегазовую отрасль, то сегодня инвестиции, вкладываемые в ненефтяной сектор, составляют миллиарды долларов.

«Достигнутые соглашения, подписанные контракты в ближайшие несколько лет так себя проявят, скачок будет таким большим, что это увидят все», - сказал Ильхам Алиев.