Ильхам Алиев: Я ни у кого ничего не просил...

«Мы ни у кого ничего не просим. Уже более 20 лет я являюсь президентом и до сегодняшнего дня ни у кого ничего не просил, потому что в этом не было никакой необходимости». Об этом президент Ильхам Алиев заявил 14 февраля на церемонии инаугурации.

Подчеркнув, что Азербайджан – самодостаточная страна, глава государства отметил: «Мы – сторонники сотрудничества в двустороннем формате, и наша внешняя политика рассчитана на это – равноправные отношения, взаимоуважение, как говорится, доброе отношение друг к другу, невмешательство в дела друг друга. Это наши принципы, и эти принципы диктовали мы, и они были приняты».

Президент Алиев в своей инаугурационной речи перечислил основные факторы внешней политики Азербайджана: это сильная политика, сильная армия, внутренняя стабильность, единство народа-власти.

«Наша внешняя политика и впредь будет очень ясной, будет открытой, и сегодня мировая общественность одобряет и поддерживает нашу политику. Если бы это было не так, то 155 стран не избрали бы нас в Совет Безопасности ООН. Если бы это было не так, то 120 стран не избрали бы нас председателем Движения неприсоединения. Если бы это было не так, то мировое сообщество не приняло бы решения о проведении в Азербайджане Конференции СОР29», - подчеркнул президент Азербайджана.