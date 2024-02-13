Алиев предупредил: Будем адекватно отвечать на шаги против нас

«Мы должны быть в первых рядах борьбы против исламофобии в мире. Мы должны быть рядом со странами, ведущими борьбу с неоколониализмом». Так президент Ильхам Алиев заявил на церемонии инаугурации.

Отметив, что он оказывает и будет оказывать поддержку, чтобы полностью стереть с лица Земли неоколониализм и его факторы, оставшиеся в наследство от этой безобразной истории, глава государства подчеркнул: «Пусть и те, кто стоит во главе неоколониализма, знают, что они напрасно начали холодную войну с нами… Мы будем адекватно отвечать на шаги против нас, и те, кто готовит против нас коварные планы, уверен, пожалеют».

Глава государства также сказал, что «в эту новую эпоху мы должны открыть новые горизонты во внешней политике. Если прежде основным направлением нашей внешней политики было решение армяно-азербайджанского конфликта, то сегодня этот вопрос, можно сказать, не стоит на повестке».

И поэтому должны преобладать другие направления внешней политики Азербайджана, добавил глава государства.