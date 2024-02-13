В США призвали отстранить Байдена от должности

Генеральный прокурор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси призвал вице-президента Камалу Харрис применить в отношении президента США Джо Байдена 25-ю поправку к Конституции и отстранить его от должности.

Поправка, о которой идет речь, в том числе предусматривает отстранение действующего президента от должности в связи с физической недееспособностью.

«Снижение когнитивных способностей президента Байдена вызывает серьезную обеспокоенность у американцев, особенно сейчас, когда наша страна сталкивается с кризисом за кризисом как здесь, так и за рубежом. Нам нужен психически здоровый президент»,— заявил Патрик Морриси. Его слова приводит издание The Hill.

Издание отмечает, что прокурор — из партии республиканцев.

По словам Морриси, его призыв связан с недавним отчетом специального прокурора Роберта Хура, расследовавшего дело о незаконно хранившихся у Джо Байдена секретных документах. 8 февраля спецпрокурор рекомендовал не предъявлять президенту уголовных обвинений отчасти потому, что присяжные вполне могут воспринимать его как «пожилого человека с плохой памятью». В материалах дела говорится, что Джо Байден с трудом мог припомнить многие подробности своей политической карьеры и личной жизни.

12 февраля вице-президент Камала Харрис заявила в разговоре с The Wall Street Journal, что готова исполнять обязанности президента США, если появится такая необходимость. При этом, по словам источников WSJ, серьезных разговоров о замене Джо Байдена другим кандидатом на предстоящих президентских выборах демократы не ведут.