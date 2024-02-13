Москва обеспокоена планами Израиля
Москва крайне обеспокоена планами израильской стороны провести операцию в городе Рафиах, необходимо избежать катастрофических последствий для миллиона палестинцев. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы крайне встревожены заявлениями израильской стороны о планируемом расширении военной операции в городе Рафиах. Реализация этого опасного сценария приведет к катастрофическому развитию масштабов гуманитарного бедствия. В эпицентре окажутся более миллиона жителей сектора Газа, которые бежали от боевых действий», - цитирует ТАСС Захарову.