Зачем спецпредставитель Лаврова прилетел в Баку?

Специальный представитель главы МИД РФ Игорь Ховаев находится в Баку для обсуждения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Что касается российского содействия армяно-азербайджанской нормализации, то спецпредставитель министра иностранных дел России Игорь Ховаев сейчас находится в Баку, у него запланированы контакты с азербайджанскими партнерами, в том числе по тематике мирного договора, - сказала она. - Мы исходим из того, что он продолжит поездку по региону и сможет посетить в ближайшее время в том числе и Ереван, и в дружеском ключе, по-партнерски оговорить все детали для того, чтобы эти контакты претворились, были реализованы на пользу урегулирования», - приводит ТАСС слова Захаровой.

Напомним, ранее МИД Азербайджана сообщил, что 14 февраля исполняющий обязанности министра иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял спецпредставителя министра иностранных дел России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева.