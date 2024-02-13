И снова о российских миротворцах в Карабахе

Москва и Баку готовят новые контакты по вопросу пребывания российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«Продолжается подготовка очередных российско-азербайджанских контактов относительно детальности российского миротворческого контингента. Наш диалог в этой сфере носит регулярный характер и выстраивается в конструктивном ключе. В числе обсуждаемых вопросов - возвращение армянского населения в Карабах при надлежащем обеспечении его прав и безопасности, организация совместного патрулирования, охрана памятников культурно-исторического и религиозного наследия», - отметила Захарова.

Ранее в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что условия пребывания российских миротворцев обсуждаются только с азербайджанской стороной.