Турция идет на помощь США

Анкара поможет Вашингтону пополнить запасы боеприпасов, которые сократились из-за помощи Украине. Об этом заявил посол США в Турции Джеффри Флейк.

«Улучшение американо-турецких отношений способствует решению ряда вопросов, которые важны для американской безопасности, - отметил Флейк в комментарии порталу Deseret News. - Продолжающаяся трансформация оборонного сектора Турции является неотъемлемой составляющей цепочки оборонных поставок США и сил НАТО. Мы сотрудничаем с турецким ВПК в целях увеличения критически важных для нас запасов боеприпасов. Их необходимо пополнить после того, как мы оказали беспрецедентную помощь Украине. Министерство обороны [США] разворачивает в Техасе три линии по производству боеприпасов», - сказал посол.

Эти производственные мощности, по его словам, «закуплены у турецкой оборонной фирмы».

Посол Флейк также указал, что, «по имеющимся оценкам, к следующему году около 30% всех 155-мм снарядов, производимых в США, будут поступать с этих заводов в Техасе благодаря американо-турецкому партнерству».