Алиев: Второй Карабахской войны могло бы и не быть...

«Вторая Карабах ская война – наша славная история. Однако войны могло бы и не быть, если бы Армения, ее руководство и стоящие за ней силы соблюдали международное право и четыре резолюции Совета Безопасности ООН. Возможно, не было бы необходимости в войне, если бы великие державы ввели санкции против Армении за ее оккупационную политику или хотя бы осудили эту политику». Такое заявление президент Ильхам Алиев сделал 14 февраля, выступая с инаугурационной речью.

Президент Алиев отметил, что «всю ответственность несут и разделяют вместе с руководством Армении те, кто внушал им эту веру. Я неоднократно говорил на различных мероприятиях, а также во время бесед с руководством Армении, поддерживающими их лидерами крупных держав, что Азербайджан никогда не смирится с этой ситуацией. Я говорил: пока не поздно, убедите Армению и сами предпримите необходимые шаги, чтобы положить конец этой оккупации. Но, к сожалению, все мои призывы, все мои предупреждения так и повисли в воздухе. Словно кто-то считал, что азербайджанскому народу придется смириться с этой оккупацией. Мы же показали, на что способны на поле боя, где полностью разгромили армянскую армию всего за 44 дня. Довели ее до такого состояния, что, по их собственному же признанию, там насчитывалось более 12 тысяч дезертиров… Мы разрушили мифы, которые Армения пыталась создать во всем мире на протяжении многих лет, мы показали армянскую армию как трусливую и пораженческую армию. Это доказали наши отважные воины, проливая свою кровь, наступая, преодолев 5-6 линий обороны».

По словам президента Алиева, в поствоенный период Азербайджан продемонстрировал свою принципиальную позицию по всем вопросам: «В ходе многочисленных встреч с теми, кто старался стать международными посредниками, и с армянской стороной было заявлено, что они должны выполнить все взятые на себя обязательства. В акте о капитуляции все четко указано. Да, некоторые обязательства были выполнены, и то лишь вынужденно, из страха… Однако со временем мы вновь стали свидетелями очередных территориальных претензий к нам, и они снова не желают отказываться от своих грязных дел. Мы же справедливо требовали выполнения всех условий и обязательств. Армения сама поставила подпись под этими обязательствами. Среди них, в первую очередь, были обязательства по выводу незаконных вооруженных формирований с территории Азербайджана и обеспечению дорожного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой. Но эти обязательства так и не были выполнены в течение трех лет. Армения, похоже, забыла итоги Второй Карабахской войны. А может быть, кто-то наущал их и вовсе не выполнять эти обязательства».