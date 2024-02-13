Москва ждет от Еревана «заверений»

Россия рассчитывает получить от Армении «соответствующие заверения» в связи с ее присоединением к статуту Международного уголовного суда (МУС), данное «решение не лучшим образом сказывается на отношениях двух стран». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы планируем и рассчитываем получить от армянских партнеров соответствующие заверения по двусторонней линии, о чем хорошо известно в Ереване», - сказала Захарова в ответ на просьбу прокомментировать решение Армении присоединиться к статуту Международного уголовного суда.

По словам Захаровой, которые приводит ТАСС, это решение армянской стороны «не лучшим образом сказывается на двусторонних отношениях, вынуждая Ереван делать некий выбор между диктуемыми Западом обязательствами по линии МУС с одной стороны и политическим диалогом с Россией и взаимодействием в рамках евразийской интеграции с другой стороны».

Международный уголовный суд 17 марта 2023 года выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в причастности к военным преступлениям, «заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию.