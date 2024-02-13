«Специальная военная операция» (так в России называют вторжение в Украину - ред.) может идти «дольше планируемого», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он в очередной раз подчеркнул, что все ее задачи будут выполнены, передает «Коммерсант».

«Специальная военная операция начиналась против Украины. Со временем она приняла форму войны против коллективного Запада. Это война, когда страны коллективного Запада во главе с США напрямую вовлечены в конфликт. Да, это может приводить к тому, что операция будет идти несколько дольше, но изменить хода вещей не может»,— сказал Песков.

При этом он не уточнил, какие сроки первоначально в Кремле закладывали на проведение «СВО».