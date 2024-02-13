Алиев объяснил, почему проголосовал в Ханкенди

«Главная особенность и главное значение президентских выборов заключаются в том, что впервые за период независимости выборы прошли на всех территориях нашей страны… Я участвовал в голосовании в Ханкенди. Я мог проголосовать в любой точке Азербайджана, но посчитал, что правильнее будет сделать это в Ханкенди». Так сказал президент Ильхам Алиев 14 февраля, выступая с инаугурационной речью.

«Кровавые преступления против нашего народа еще в конце 1980-х годов начались именно в Ханкенди. Геноцид нашего народа планировался и управлялся именно из здания, где я голосовал в Ханкенди. Именно на площади перед зданием, где я голосовал, армянские националисты, а затем и армянское государство выдвинули против нас территориальные претензии. Именно в том здании еще в советское время был размещен особый комитет для отделения Карабаха от Азербайджана. Все знают, что отделение Карабаха от Азербайджана было главной целью этого комитета. Именно там подтвердили свое падение, конечно же, вынужденно, дьяволы, которые в течение тридцати лет оккупировали наш исторический край, место, основанное Панахали ханом. Мое голосование там, бюллетень, который я опустил в урну, был не просто бюллетенем. Это был последний гвоздь, забитый в гроб армянских сепаратистов», - сказал президент Алиев.

Глава государства в своей речи указал, что «теперь начинается новая эпоха. Мы вступаем в нее с чистой совестью, гордо поднятой головой. Я не сомневаюсь, что у этого периода будут великие достижения, поскольку история последних лет показывает, что все задачи, которые мы перед собой ставили, выполнены. Конечно, в эту эпоху вступил весь Азербайджан. Народ, продемонстрировавший единство и солидарность, в том числе на этих выборах, добьется больших успехов. Я не сомневаюсь в этом. Очень позитивная атмосфера, царящая в азербайджанском обществе, еще больше усиливает нас. Нашей целью всегда был сильный Азербайджан. Если бы мы не построили сильный Азербайджан, если бы мы зависели от кого-то либо политически, либо экономически, то мы бы никогда не смогли восстановить свою территориальную целостность. В рамках длительного переговорного процесса нам неоднократно предлагали неполные решения. Однако эти предложения были для нас неприемлемыми. Я всегда говорил, что азербайджанский флаг будет развеваться во всех уголках нашей территории».

Президент Азербайджана отметил, что «вступая в новую эпоху, мы живем большими надеждами. Уверен, что весь азербайджанский народ живет большими надеждами, и, конечно, мы должны так работать, предпринимать такие шаги, чтобы эти надежды оправдались».