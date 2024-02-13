Массированный авиаудар Израиля по Ливану видео
Израильская авиация начала массированные бомбардировки юга Ливана, сообщает «Аль-Маядин».
По сведениям издания, убиты три человека в городе Ас-Савана и один — в Адашите, девять ранены.
Согласно опубликованному в аккаунте ЦАХАЛ в Х (экс-Twitter) сообщению, израильская авиация нанесла удары по ряду объектов группировки «Хезболла» в районах Джебель-эль-Бридж, Хона, Дунин, Адашит и Ас-Савана. Армия обороны Израиля заявила о том, что целями были военные здания, боевики и террористическая инфраструктура, используемая ими.
Ранее «Хезболла» обстреляла израильский Сафад примерно десятью ракетами, в результате был поврежден объект энергетической инфраструктуры, погибла одна военнослужащая и еще восемь человек были ранены. Также днем ранее была обстреляна Кирьят-Шмона. Сегодняшние удары со стороны ЦАХАЛ стали ответом на эти действия группировки.