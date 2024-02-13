Израильская авиация начала массированные бомбардировки юга Ливана, сообщает «Аль-Маядин».

По сведениям издания, убиты три человека в городе Ас-Савана и один — в Адашите, девять ранены.

Согласно опубликованному в аккаунте ЦАХАЛ в Х (экс-Twitter) сообщению, израильская авиация нанесла удары по ряду объектов группировки «Хезболла» в районах Джебель-эль-Бридж, Хона, Дунин, Адашит и Ас-Савана. Армия обороны Израиля заявила о том, что целями были военные здания, боевики и террористическая инфраструктура, используемая ими.