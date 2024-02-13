Во Франции прокомментировали «подготовку покушения на Макрона» в Киеве

Французский телеканал France 24 опроверг сообщения о появлении в эфире репортажа о подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона в Киеве.

«Мы подтверждаем, что данный отрывок — фейк. Он никогда не был в эфире. Этот ведущий действительно работает на телеканале, но это стопроцентный продукт, созданный с помощью искусственного интеллекта», — заявили в пресс-службе телеканала.

Телеканал планирует показать это видео в эфире, чтобы показать пример манипуляции информацией.

Ранее в соцсети X появился репортаж телеканала France 24 о якобы подготовке покушения на президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита в Украину. В репортаже были опубликованы скриншоты переписки источника из окружения бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.