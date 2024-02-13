Алиев об укреплении армии и провокации Армении на границе

Глава государства сказал, что Азербайджан создал «такую армию – эта работа будет продолжаться и впредь, - что никто не может нас задеть, не посмеет сделать это и в будущем».

«На днях на новую провокацию со стороны Армении был немедленно дан адекватный ответ, враг был наказан. Это было еще одним сигналом для них и, главным образом, для тех сил, которые их поощряли и подстрекали, сигналом о том, что никто не может устоять перед нами… Говорить с нами языком необоснованных претензий и шантажа будет им дорого стоить и, это, наверное, видят все. Таким образом, процесс строительства армии будет продолжен. В нашем государственном бюджете и сегодня самыми большими расходами являются военные расходы и, наряду с ними, расходы на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура», - заявил президент Алиев.

Глава государства сообщил, что «мы создаем мощный военно-промышленный комплекс, первый этап этого уже завершен, а второй этап будет более широкомасштабным. Только в этом году на эти цели как частными, так и государственными предприятиями будет инвестировано не менее одного миллиарда, и впредь мы будем обеспечивать себя вооружением и техникой в еще большем объеме, будем экспортировать в еще большем объеме, и в этой сфере в какой-то степени, могу сказать, во многом избавимся от внешней зависимости. Как и в политической сфере, наши шансы подвергнуться внешнему влиянию в экономической сфере равны нулю, потому что мы проводим независимую политику».