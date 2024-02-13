Алиев призвал еще сильнее защищать границы Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с инаугурационной речью, заявил, что одной из важных задач является укрепление границ страны.

«Мы должны еще сильнее защищать наши границы. И это я ставлю как важную задачу. В этом направлении также были предприняты важные шаги. Особенно если учесть, что после Второй Карабахской войны мы вернулись на находившуюся в то время под оккупацией азербайджано-иранскую границу, а также разместились на условной азербайджано-армянской границе. Конечно, особое значение имеет создание приграничной инфраструктуры, и здесь мы используем и будем использовать самые современные методы. Наша граница должна быть так плотно закрыта, чтобы даже птица не могла пролететь. Защита наших границ одновременно защитит нас от внешних рисков», - сказал президент Алиев.

Глава государства еще одной важной задачей считает защиту от идеологических рисков: «Идеологические риски не знают границ, особенно в нынешних условиях. Поэтому главная задача здесь – воспитание молодого поколения в духе патриотизма и национальных традиций. К этому вопросу надо подойти очень серьезно, и я ставлю это как одну из главных задач. Воспитывать молодое поколение – значит обеспечивать наше будущее».