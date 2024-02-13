США столкнулись с «угрозой национальной безопасности»: что происходит?

В четверг, 15 февраля, в Конгрессе США состоится закрытый брифинг по «серьезной угрозе национальной безопасности», заявил председатель комитета Палаты представителей по разведке Майк Тернер, сообщает CNN.

Два источника телеканала, знакомые с этим вопросом, и неназванный чиновник сообщили, что угроза связана с Россией.

Тернер сообщил, что комитет по разведке Палаты представителей 13 февраля одобрил предоставление конгрессменам доступа к закрытой информации для рассмотрения. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что завтра лично проведет брифинг для членов Палаты представителей, однако отказался уточнить, о какой именно угрозе идет речь.

Собеседник CNN, ознакомленный с разведданными, заявил, что речь идет «о весьма тревожном «российском потенциале», о котором мы недавно узнали».