Слова ректора привели к скандалу между Россией и Узбекистаном

«Живым свидетельством нашей нерушимой дружбы является восстановление Ташкента после катастрофического землетрясения в 1966 году. Быстрое возрождение города стало возможным только объединенными усилиями огромной страны. В наших сердцах всегда звучит прекрасная песня узбекского ансамбля «Ялла» «Сияй, Ташкент», где есть поистине берущие за душу слова о том, что в те трудные годы со столицей Узбекистана были рядом «вся Россия и все республики мои», — заявили в МИД России.

«Констатировано, что содержание и тональность подобных ремарок находятся в полном противоречии с отношениями углубленного стратегического партнерства и союзничества, которые связывают Россию и Узбекистан и получили дальнейшее поступательное развитие в результате встречи лидеров наших стран в октябре 2023 года в Москве», — говорится в сообщении МИД РФ.

Агентство Fergananews напоминает, что 13 февраля на YouTube-канале Alter Ego блогера Кирилла Альтмана вышло интервью с Шерзодом Кудратходжой, ректором Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, по совместительству — главой Национальной медиаассоциации и Общественного совета Министерства дошкольного образования. В беседе ректор затронул тему изучения переселенцами государственного языка. В частности, он рассказал, что люди со всех уголков СССР, которые восстанавливали Ташкент после землетрясения 1966 года, за 40-60 лет так и не научились говорить по-узбекски. «Как утверждал Карл Маркс, говорят, что это [высказывание] принадлежит ему, язык страны, где он живет, не знают два человека: это оккупант или идиот, то есть человек, не могущий думать, мыслить или читать», — заявил Кудратходжа.

Он предложил представителям других национальностей, не говорящих на узбекском, определиться для себя, кто они — оккупанты или идиоты. Ректор уточнил, что имел в виду людей, которые «живут в нашей стране, кушают наш плов, самсу, очень любят, уважают [страну], но не говорят на нашем языке». «Может, кому-то это не понравится, но я считаю, что это или идиотизм, или продолжение колониального, высокомерного отношения к узбекам, которые сами виноваты в этом тоже. Потому что мы слишком добрые, гостеприимные, мягкие. Кого-то увидим, сразу забываем свой язык», — добавил Кудратходжа.

После этих слов ректора Россотрудничество решило временно приостановить связь с Национальной медиаассоциацией Узбекистана и Общественным советом МДО из-за «проявления русофобии». По мнению главы федерального агентства по делам СНГ, соотечественников за рубежом и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгения Примакова, последние заявления руководителя МДО Шерзода Кудратходжи содержат признаки «русофобии». Примаков подчеркнул, что Россотрудничество прекратит всякое взаимодействие с упомянутыми организациями, пока Кудратходжа не представит «убедительных и достоверных извинений».

Примаков назвал Кудратходжу «отщепенцем, которого, очевидно, очень плохо воспитали его родители». Он также намекнул, что Кудратходже и его близким будут запрещены въезд в Россию, возможность учиться и заниматься бизнесом в «стране, которую он столь яростно не любит».