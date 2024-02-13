В туркменских госмагазинах подорожали хлеб и мука

В Туркменистане с 12 февраля государственные магазины повысили стоимость хлеба и муки, которые отпускают населению по льготным ценам. Данные продукты стали дороже более чем в два раза, сообщает «Азатлык».

Уточняется, что килограмм муки, который стоил один манат, теперь продают за 3,5 маната. Буханка хлеба также повысилась в цене с одного до 2,5 маната.

Лимит на продукты остался прежним: не более пяти килограммов муки за один раз и до трех буханок в одни руки.

Жители республики говорят, что если раньше предпочитали употреблять в пищу больше хлеба, чтобы экономить на других продуктах, то теперь придется ограничиться и в этом, так как новые цены бьют по семейному бюджету.

В Туркменистане действуют как государственные магазины, так и частные. В последних большой ассортимент товаров, однако стоят они дороже, позволить их может не каждый житель республики. Что касается торговых точек, контролируемых властями, то цены здесь более лояльные, но есть ограничения по количеству покупок.