«Летающая Ginsu» убила командира «Катаиб Хезболлы»
Пентагон использовал ракету со встроенными лезвиями во время удара по Ираку, при котором был убит командир «Катаиб Хезболлы». Об этом The Wall Street Journal сообщили представители оборонного ведомства США.
Вечером 7 февраля в результате американского удара по автомобилю в Багдаде был убит один из крупных командиров шиитской группировки «Катаиб Хезболла» Абу Бакир ас-Саиди, который отвечал за операции за пределами Ирака и поставки вооружений.
Как сообщает газета, США нанесли удар ракетой R9X, которая была разработана Пентагоном и ЦРУ для устранения лидеров различных террористических группировок. R9X является модификацией ракеты Hellfire и не имеет взрывающейся боеголовки. Ущерб причиняют шесть лезвий, которые выбрасываются из корпуса в момент соприкосновения с целью.
Отмечается, что такой тип ракеты был использован США для минимизации потерь среди гражданского населения. В разговорах ракету называют «летающая Ginsu» по названию популярных в 70-х — 80-х годах ножей или «ниндзя-бомба».