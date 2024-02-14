Нетаньяху не остановить

«Мы будем сражаться до полной победы, и это включает в себя мощные действия и в Рафиахе после того, как мы позволим гражданскому населению покинуть зоны боевых действий», - написал израильский премьер в X.

Израиль будет сражаться в секторе Газа до полной победы, что включает мощные действия в Рафиахе на юге анклава после вывода из этого района гражданского населения. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Ранее Нетаньяху сообщил, что военные Израиля получили приказ готовиться к началу боев в Рафиахе на границе сектора Газа с Египтом. Два дня спустя израильский премьер поручил армии подготовить план эвакуации мирного населения и ликвидации остающихся четырех батальонов движения ХАМАС в этом городе.

Нетаньяху также заявил, что «ключ к освобождению заложников» из сектора Газа лежит в сочетании сильного военного давления и «очень жестких переговоров». «К данному моменту мы освободили 112 похищенных благодаря сочетанию сильного военного давления и жестких переговоров. Ключ к освобождению и остальных похищенных - сильное военное давление и очень жесткие переговоры», - распространила высказывания Нетаньяху его канцелярия.

«Я настаиваю на том, чтобы ХАМАС отказалось от своих бредовых требований [на переговорах]. И когда оно откажется от этих требований, мы сможем продвигаться», - добавил израильский премьер.

В среду канцелярия Нетаньяху заявила, что Израиль в ходе консультаций в Каире 13 февраля не получил от ХАМАС никаких новых предложений по сделке по освобождению удерживаемых в анклаве заложников. Ранее в тот же день израильский портал Walla! со ссылкой на источники сообщил, что Нетаньяху решил не направлять израильскую делегацию в Каир для участия в дальнейших консультациях по продвижению к сделке. По информации государственной радиостанции Kan, решение не отправлять делегацию в Каир во второй раз 15 февраля было принято премьером в ходе консультаций с ограниченным количеством участников, в число которых не входили министры военного кабинета Бени Ганц и Гади Айзенкот.

13 февраля в Каире состоялась консультационная встреча между представителями Египта, США, Катара и Израиля. На переговорах обсуждалось возможное соглашение об освобождении израильских заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, а также перспективы установления режима прекращения огня в анклаве.